महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में महायुति में मतभेद सामने आ रहे हैं (फाइल तस्वीर)

महाराष्ट्र की 5 विधान परिषद सीटों पर चुनाव, महायुति और MVA दोनों में बगावत

लेखन आबिद खान 06:27 pm Oct 22, 202606:27 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों के लिए कल यानी 23 अक्टूबर को मतदान होगा। इन सीटों पर कुल 182 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उम्मीदवारों और सीट बंटवारे को लेकर सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महा विकास अघाडी (MVA) में भी मतभेद सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये चुनाव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महायुति के लिए बड़ी परीक्षा बए गए हैं। साथ ही भाजपा और सहयोगी दलों के बीच भी खींचतान तेज हो गई है।