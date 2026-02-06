TVK प्रमुख थलापति विजय को भरना होगा 1.5 करोड़ रुपये का आयकर जुर्माना, नहीं मिली राहत

मामला

क्या है मामला?

बार एंड बेंच के मुताबिक, कर अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि विजय को 2015 में आई तमिल फिल्म 'पुली' के लिए मिले पारिश्रमिक से संबंधित राशि का स्वेच्छा से अपने रिटर्न में खुलासा नहीं किया था। आरोप है कि विजय को पारिश्रमिक के तौर पर अलग से 5 करोड़ रुपये नकद में भुगतान किए गए थे। इसके बाद विभाग ने सितंबर 2015 को छापा मारा और जून, 2022 को एक आदेश जारी कर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।