मध्य प्रदेश में SIR के बाद मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी, 42.74 लाख नाम कटे
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद चुनाव आयोग ने मंगलवार को ड्राफ्ट सूची जारी कर दी है। आयोग ने राज्य की मतदाता सूची से 42.74 लाख नाम हटा दिए हैं, जिसमें 19.19 लाख पुरुष और 23.64 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। आज आयोग छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की ड्राफ्ट सूची भी जारी करेगा। इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट सूची जारी हो चुकी है।
मतदाता सूची
भोपाल से काटे गए 4 लाख मतदाताओं के नाम
चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 8.40 लाख नामों की मैपिंग नहीं हो सकी। इसके अलावा 8 लाख से अधिक मृत पाए गए मतदाताओं, 2.50 लाख दो मतदाता पहचान पत्र वाले मतदाता और दूसरी जगह स्थानांतरित होने के कारण 22.50 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है.। अकेले राजधानी भोपाल में 4 लाख, इंदौर में 4.4 लाख, ग्वालियर में 2.5 लाख और जबलपुर में 2.4 लाख मतदाताओं के नाम हटे हैं।
चुनाव
अभी तक 7 राज्यों से कितने मतदाताओं के नाम कटे?
चुनाव अधिकारियों का कहना है कि सूची को लेकर दावे और आपत्तियों के साथ शिकायतों की प्रक्रिया 24 दिसंबर से 22 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगी। इसके बाद सभी शिकायतों का निपटारा होगा और अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी, 2026 को जारी कर दी जाएगी। बता दें कि पिछले 7 राज्यों में SIR के बाद 2.70 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जा चुके हैं। सबसे अधिक नाम 97 लाख तमिलनाडु से हटाए गए हैं।