मध्य प्रदेश में SIR के बाद मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी, 42.74 लाख नाम कटे 

मतदाता सूची

भोपाल से काटे गए 4 लाख मतदाताओं के नाम

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 8.40 लाख नामों की मैपिंग नहीं हो सकी। इसके अलावा 8 लाख से अधिक मृत पाए गए मतदाताओं, 2.50 लाख दो मतदाता पहचान पत्र वाले मतदाता और दूसरी जगह स्थानांतरित होने के कारण 22.50 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है.। अकेले राजधानी भोपाल में 4 लाख, इंदौर में 4.4 लाख, ग्वालियर में 2.5 लाख और जबलपुर में 2.4 लाख मतदाताओं के नाम हटे हैं।