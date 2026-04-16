राज्यों की लोकसभा सीटें 50 प्रतिशत बढ़ेंगी, कुल 815 होंगी; इनमें से 272 महिलाओं के लिए आरक्षित
लेखन आबिद खान
Apr 16, 2026 01:03 pm
क्या है खबर?
संसद के विशेष सत्र के दौरान आज परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को पेश किया गया है। इन पर चर्चा के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि विधेयकों के लागू हो जाने के बाद देश में लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर 815 हो जाएंगी। अभी ये 543 हैं। कानून मंत्री के मुताबिक, हर राज्य की कुल सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।
ट्विटर पोस्ट
लोकसभा में होंगी 815 सीटें
The New Lok Sabha— Shreya Dhoundial (@shreyadhoundial) April 16, 2026
Total Seats : 815
Seats Reserved for Women : 272
33% Quota for SC/ST women within the Quota.