राज्यों की लोकसभा सीटें 50 प्रतिशत बढ़ेंगी, कुल 815 होंगी; इनमें से 272 महिलाओं के लिए आरक्षित

लेखन आबिद खान 01:03 pm Apr 16, 202601:03 pm

क्या है खबर?

संसद के विशेष सत्र के दौरान आज परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को पेश किया गया है। इन पर चर्चा के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि विधेयकों के लागू हो जाने के बाद देश में लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर 815 हो जाएंगी। अभी ये 543 हैं। कानून मंत्री के मुताबिक, हर राज्य की कुल सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।