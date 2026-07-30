राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी 'वंदे मातरम' को कानूनी संरक्षण देने वाला विधेयक पास (फाइल तस्वीर)

राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी 'वंदे मातरम' को कानूनी संरक्षण देने वाला विधेयक पास

लेखन गजेंद्र 04:28 pm Jul 30, 202604:28 pm

क्या है खबर?

राज्यसभा के बाद गुरुवार को लोकसभा से भी राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को कानूनी संरक्षण देने वाला संशोधन विधेयक पास हो गया। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के भारी विरोध के बीच संक्षिप्त बहस हुई और उसके बाद राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित किया गया। उच्च सदन (राज्यसभा) के बाद निचले सदन (लोकसभा) में इसके पारित होने के साथ ही प्रस्तावित संशोधन अब कानून बनने के और करीब पहुंच गया है।