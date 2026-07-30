राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी 'वंदे मातरम' को कानूनी संरक्षण देने वाला विधेयक पास
क्या है खबर?
राज्यसभा के बाद गुरुवार को लोकसभा से भी राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को कानूनी संरक्षण देने वाला संशोधन विधेयक पास हो गया। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के भारी विरोध के बीच संक्षिप्त बहस हुई और उसके बाद राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित किया गया। उच्च सदन (राज्यसभा) के बाद निचले सदन (लोकसभा) में इसके पारित होने के साथ ही प्रस्तावित संशोधन अब कानून बनने के और करीब पहुंच गया है।
विधेयक
मात्र कुछ घंटे बहस के बाद विधेयक पारित
लोकसभा में विधेयक गुरुवार को चर्चा के लिए पेश किया गया, लेकिन विपक्षी सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में जवाब देने की मांग करते रहे।
इसके चलते संसद की कार्यवाही सुबह 11 से दोपहर 2 बजे, फिर 3, फिर साढ़े 3 बजे तक स्थगित कर दी गई।
साढ़े 3 बजे संक्षिप्त चर्चा के बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पर जवाब दिया, जिसके बाद इसे ध्वनिमत से पारित किया गया।
विधेयक
राज्यसभा में कल पारित हुआ था विधेयक
यह विधेयक 24 जुलाई को राज्यसभा में पेश किया गया था। इसके बाद लगातार 2 हफ्ते तक NEET पेपर लीक मामले को लेकर जारी गतिरोध के कारण राज्यसभा में पूरी चर्चा नहीं हो सकी।
बुधवार 29 जुलाई को पूरा दिन चर्चा के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया।
राय ने विधेयक का उद्देश्य देश की इज्जत और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना और वंदे मातरम को भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बताया।