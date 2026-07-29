वंदे मातरम के अपमान को अपराध के दायरे में लाने वाला विधेयक राज्यसभा में ध्वनि-मत से पारित

अब वंदे मातरम के अपमान पर होगी जेल की सजा, राज्यसभा में विधेयक ध्वनि-मत से पारित

लेखन गजेंद्र 05:31 pm Jul 29, 202605:31 pm

क्या है खबर?

राज्यसभा ने बुधवार को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का अपमान करने को अपराध बताने वाला विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया है। इस दौरान विपक्ष की उपस्थिति नहीं थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 को मानसून सत्र की शुरूआत में सदन में पेश किया था, जिस पर पिछले हफ्ते गतिरोध के कारण चर्चा नहीं हो पा रही थी। बुधवार को 2 बार लगातार सदन स्थगन के बाद इसे पारित किया गया।