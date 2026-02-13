लोकसभा की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित (फाइल तस्वीर)

लोकसभा में हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग, हंगामे के कारण कार्यवाही 9 मार्च तक स्थगित

लेखन गजेंद्र 01:08 pm Feb 13, 202601:08 pm

क्या है खबर?

संसद के बजट सत्र का पहला चरण शुक्रवार को हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने के डेढ़ घंटे बाद उसे 9 मार्च, 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की पीठासीन संध्या राय ने सदन की कार्यवाही शुरू की थी, लेकिन विपक्ष ने प्रश्न काल के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया।