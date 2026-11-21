रिजिजू ने कहा, '1962 में मेरे गांव पर चीन ने कब्जा कर लिया था। क्या कांग्रेस 1962 के इस अपमान के लिए माफी मांगेगी? कांग्रेस ने भारत को गरीब देश बनाए रखा। इसकी वजह क्या थी? भारत को सपेरों की भूमि क्यों कहा जाता था? भारत की अर्थव्यवस्था को 'हिंदू विकास दर' कहकर अपमानित क्यों किया गया?'

रिजिजू ने यह भी कहा कि राहुल को भारत के खिलाफ बयान नहीं देने चाहिए, चाहे देश के अंदर या विदेश में।