पत्रकारों द्वारा मुख्यमंत्री के चेहरे पर सवाल पूछे जाने पर मौर्य ने कहा, "चुनाव के दौरान, भाजपा का चेहरा 'कमल' होता है। चुनाव खत्म होने और विधायक चुने जाने के बाद, वे एक बैठक करते हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक उस बैठक में बनी आम सहमति के आधार पर एक नेता चुनता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वे मुख्यमंत्री रहेंगे या कोई और यह जिम्मेदारी संभालेगा, यह तय करना मेरा काम नहीं, यह उस समय चुने गए विधायक तय करेंगे।"