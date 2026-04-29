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एग्जिट पोल 2026: केरलम में ढह सकता है वाम मोर्चा, कांग्रेस की UDF की संभावित जीत
एग्जिट पोल के अनुसार केरलम में UDF की सरकार बनने की संभावना

एग्जिट पोल 2026: केरलम में ढह सकता है वाम मोर्चा, कांग्रेस की UDF की संभावित जीत

लेखन गजेंद्र
Apr 29, 2026
07:56 pm
क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान समाप्त होते ही एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। केरलम में 9 अप्रैल में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसका एग्जिट पोल बुधवार को आया है। अधिकतर एग्जिट पोल में वामदलों के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) को झटका लगा है। उसकी कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) से कड़ी टक्कर दिख रही है। अगर यही नतीजे रहे तो 2016 से सत्ता पर काबिज पिनरई विजयन कुर्सी से उतर सकते हैं।

चुनाव

क्या कहते हैं केरलम के एग्जिट पोल?

केरलम में पीपुल्स पल्स ने LDF को 55-65, UDF को 75-85 और NDA को 0-3 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं, मैट्रिज ने LDF को 60-65, UDF को 70-75 और NDA को 3-5 सीटें मिलने की संभावना जताई है। पीपुल्स इनसाइट ने LDF को 58-68 और UDF को 66-76 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। एक्सिस माय इंडिया ने LDF को 49-62 और UDF को 78-90 सीटें मिलने की संभावना जताई है।

परिणाम

केरलम में कितना है बहुमत का आंकड़ा और पिछले चुनाव में क्या थे नतीजे?

केरलम की 140 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत होती है। वर्ष 2021 के चुनाव में LDF ने 99 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था और लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी, वहीं UDF को 41 सीटों पर संतोष करना पड़ा। तब भाजपा एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। केरलम के राजनीतिक इतिहास में लगभग 50 सालों बाद ऐसा हुआ था कि किसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई हो।

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