एग्जिट पोल के अनुसार केरलम में UDF की सरकार बनने की संभावना

एग्जिट पोल 2026: केरलम में ढह सकता है वाम मोर्चा, कांग्रेस की UDF की संभावित जीत

लेखन गजेंद्र 07:56 pm Apr 29, 202607:56 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान समाप्त होते ही एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। केरलम में 9 अप्रैल में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसका एग्जिट पोल बुधवार को आया है। अधिकतर एग्जिट पोल में वामदलों के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) को झटका लगा है। उसकी कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) से कड़ी टक्कर दिख रही है। अगर यही नतीजे रहे तो 2016 से सत्ता पर काबिज पिनरई विजयन कुर्सी से उतर सकते हैं।