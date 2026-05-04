केरलम विधानसभा चुनाव 2026: पारावूर से कांग्रेस उम्मीदवार वीडी सतीशन की लगातार छठी जीत

एर्नाकुलम जिले के इस तटीय क्षेत्र में 1.91 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। एक समय यहां पर CPI का दबदबा था, लेकिन हाल के दशकों में यहां से कांग्रेस ने लगातार जीत दर्ज की है। 2001 से लगातार सतीशन इस सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं। केरल स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) के पूर्व नेता और वकील सतीशन ने 1996 में CPI के पी राजू से हार के साथ परावूर में अपना चुनावी सफर शुरू किया था।

पिछला चुनाव

क्या रहे थे पिछले चुनावों के नतीजे?

2021 के चुनाव में सतीशन ने यहां से 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्होंने CPI के एमटी निक्सन को हराया था। सतीशन फिलहाल राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। एर्नाकुलम जिले और एर्नाकुलम लोकसभा क्षेत्र में स्थित परावूर तटीय मजदूरों, मछुआरा समुदायों, जूट और छोटे उद्योगों का केंद्र है। तटीय इलाका होने के चलते मानसून के दौरान बाढ़, नहरों का खराब होना और मछली पकड़ने वालों की आजीविका पर खतरे के मुद्दे अहम हैं।