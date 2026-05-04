केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन धर्मदम सीट से पीछे चल रहे हैं

केरलम विधानसभा चुनाव 2026: मुख्यमंत्री पिनरई विजयन धर्मदम सीट से पिछड़े, कांग्रेस उम्मीदवार आगे

लेखन आबिद खान 10:43 am May 04, 202610:43 am

क्या है खबर?

केरलम विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन कन्नूर जिले की धर्मदम विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। वे इस सीट से लगातार तीसरी बार मैदान में हैं। 3 राउंड की गिनती होने तक यहां से कांग्रेस उम्मीदवार वीपी अब्दुल रशीद 2,077 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं, भाजपा के के रंजीत तीसरे स्थान पर हैं। विजयन इससे पहले कुथुपरंबा से 3 बार और पय्यान्नूर से एक बार विधायक रहे चुके हैं।