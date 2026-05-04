केरलम विधानसभा चुनाव 2026: मुख्यमंत्री पिनरई विजयन धर्मदम सीट से पिछड़े, कांग्रेस उम्मीदवार आगे
क्या है खबर?
केरलम विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन कन्नूर जिले की धर्मदम विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। वे इस सीट से लगातार तीसरी बार मैदान में हैं। 3 राउंड की गिनती होने तक यहां से कांग्रेस उम्मीदवार वीपी अब्दुल रशीद 2,077 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं, भाजपा के के रंजीत तीसरे स्थान पर हैं। विजयन इससे पहले कुथुपरंबा से 3 बार और पय्यान्नूर से एक बार विधायक रहे चुके हैं।
इतिहास
धर्मदम में CPI(M) का रहा है दबदबा
धर्मदम सीट 2010 में अस्तित्व में आई थी। ये कन्नूर लोकसभा क्षेत्र में आती है। यहां पहला चुनाव 2011 में हुआ था। तब CPI(M) के केके नारायणन ने यहां से 15,162 वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के मंबरन दिवाकरण को हराया था। 2016 में यहां से विजयन ने 36,000 और 2021 में 50,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। आखिरी चुनावों में विजयन ने कांग्रेस के सी रघुनाथन को हराया था।
सीट
धर्मदम सीट के बारे में जानिए
धर्मदम केरलम के मालाबार तट पर स्थित है। इसमें कन्नूर तालुक की अंजरकंडी, चेम्बिलोड, कदंबुर, मुजप्पिलंगड और पेरालस्सेरी पंचायतें औऱ थलास्सेरी तालुक की धर्मदम, पिनरई और वेंगाड पंचायतें आती हैं। धर्मदम में ग्रामीण कृषि आबादी, पेशेवर लोग, सेवा क्षेत्र के कर्मचारी, छोटे व्यवसायी और तटीय मछुआरा समुदाय शामिल हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए धर्मदम में 1,93,486 पंजीकृत मतदाता थे। इनमें 89,772 पुरुष, 1,03,712 महिलाएं और तीसरे लिंग के 2 मतदाता शामिल थे।