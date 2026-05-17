केरलम: वीडी सतीशन कल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, मंत्रिमंडल में IUML को 5 पद संभव

केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 20 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। संभावित मंत्रिमंडल की जानकारी भी सामने आई है।

इंतजाम तिरुवनंतपुरम में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में समारोह की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, जहां एक विशाल मंच तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम में हजारों पार्टी कार्यकर्ता, राजनीतिक हस्तियों और गणमान्य व्यक्तियों के लिए बैठने की व्यवस्था की जा रही है। बारिश से बचाव के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय को भी आमंत्रित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, शशि थरूर के शामिल होने पर अभी संशय है।

मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल में किस कितने पद मिल सकते हैं? न्यूज18 ने सूत्रों के हवाले से बताया कि नई सरकार में कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद सहित 12 मंत्री पद मिलने की संभावना है। UDF की प्रमुख सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) को 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। ओमन चांडी के बेटे चांडी ओमन को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी (RSP), केरल कांग्रेस (जोसेफ), केरल कांग्रेस (जैकब) और CMP को नए मंत्रिमंडल में एक-एक पद मिलने की संभावना है।

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बयान कांग्रेस नेता बोले- अब वादे पूरे करने का समय कांग्रेस नेता शफी परम्बिल ने कहा, "यह लोगों की जरूरतों को पूरा करने और आपूर्ति करने का समय है। हमने एक अवसर की मांग की थी। जनता ने हमें यह अवसर दिया है, अब आपूर्ति करने का समय है। पार्टी के भीतर और गठबंधन सहयोगियों के बीच मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा अभी भी जारी है। कुछ ही घंटों में हमें कैबिनेट मंत्रियों की सूची मिलने की उम्मीद है। कल समारोह है। तो उससे पहले की बात है।"

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विभाग संभावित विभाग बंटवारे की जानकारी भी सामने आई मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल रहे रमेश चेन्निथला को गृह मंत्रालय के साथ सतर्कता विभाग भी मिल सकता है। बताया जा रहा है कि रमेश को पार्टी आलाकमान ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मनाया है। मुख्यमंत्री सतीशन खुद वित्त मंत्रालय अपने पास रखेंगे। तिरुवनचूर राधाकृष्णन, सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन, एपी अनिल कुमार, पीसी विष्णुनाथ और एम लिजू को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। महिला विधायकों में बिंदु कृष्णा का नाम सबसे आगे है।