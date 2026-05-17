बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन किसका चला जादू?

'पति पत्नी और वो दो' या 'करुप्पु'? जानें दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर किसने गाड़े झंडे

लेखन नेहा शर्मा 11:16 am May 17, 202611:16 am

क्या है खबर?

इस वीकेंड सिनेमाघरों में 3 अलग-अलग जॉनर की फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं। आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो', साउथ की दमदार 'करुप्पु' और सस्पेंस ड्रामा 'आखिरी सवाल' सिनेमाघरों में आमने-सामने हैं। शुक्रवार की धीमी शुरुआत के बाद हर किसी की नजरें शनिवार यानी दूसरे दिन की कमाई पर टिकी थीं। तो चलिए जानते हैं कि वीकेंड के इस अहम दिन दर्शकों ने किस फिल्म पर सबसे ज्यादा प्यार लुटाया और किसने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी।