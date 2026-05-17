छंटनी के दौर में इस तकनीकी क्षेत्र में 729 फीसदी तक बढ़ी भर्ती

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कारण जहां एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सिलिकॉन वैली में फॉरवर्ड-डिप्लॉयड इंजीनियर (FDE) पद की मांग सबसे अधिक बढ़ रही है। भर्ती आंकड़ों के अनुसार, इस पद के लिए आवेदनों में एक ही साल में 700 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है और वेतन 2 लाख डॉलर (करीब 1.7 करोड़ रुपये) से भी अधिक हो गया है। कई AI कंपनियां इस पद पर लोगों को भर्ती कर रही हैं।

भूमिका FDE का क्या होता है काम? फॉरवर्ड-डिप्लॉयड इंजीनियर सीधे ग्राहकों की कंपनियों के साथ जुड़कर उनके वर्कफ्लो में AI को जोड़ते हैं और उनकी जरूरतों के अनुसार टूल बनाते हैं। उनकी मांग इतनी ज्यादा है कि वर्तमान में किसी भी क्षेत्र में कुछ ही पदों की बराबरी कर पाते हैं। FDE कंपनी के दफ्तरों के बजाय क्लाइंट संगठनों के भीतर काम करते हैं। इनका मुख्य कार्य AI प्लेटफॉर्म और उत्पादों को उन व्यवसायों की विशिष्ट परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना है।

शुरुआत इस तरह बढ़ी कंपनी की लोकप्रियता इस पद की शुरुआत और लोकप्रियता डाटा एनालिटिक्स कंपनी पलान्टिर द्वारा हुई, जिसने अपने व्यावसायिक मॉडल को ग्राहकों के साथ सीधे इंजीनियर्स को शामिल करके उनकी सटीक आवश्यकताओं के अनुरूप सॉफ्टवेयर विकसित करने पर आधारित किया।तब से यह मॉडल पूरे उद्योग में अपनाया है। पिछले साल अप्रैल में इंडीड में FDE पदों के लिए 643 नौकरियां उपलब्ध थीं। बिजनस इंसाइडर के अनुसार, इस साल अप्रैल तक यह संख्या 729 फीसदी बढ़कर 5,330 हो गई।

Advertisement