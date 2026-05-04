केरलम विधानसभा चुनाव 2026: राज्य में बदलती दिख रही सरकार, UDF ने LDF को पीछे छोड़ा

केरलम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में राज्य में सत्ता परिवर्तन के आसार है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने LDF को पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल UDF 96, LDF 41, भाजपा गठबंधन 1 और अन्य 2 सीट पर आगे है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भी राज्य में पिनरई विजयन के नेतृत्व वाली LDF सरकार की विदाई होने के आसार जताए गए थे।

बड़े चेहरे ये बड़े चेहरे चुनावी मैदान में मौजूदा मुख्यमंत्री पिनरई विजयन धर्मदम से मैदान में हैं। उनके सामने UDF के वीपी अब्दुल रशीद और भाजपा के के रणजीत हैं। कांग्रेस के प्रमुख चेहरे वीडी सतीशन परावुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें CPI के ईटी टायसन मास्टर चुनौती दे रहे हैं। अन्य उम्मीदवारों में भाजपा के राजीव चंद्रशेखर और के सुरेंद्रन क्रमश: नेमोम और मंजेश्वरम और CPI(M) के जी सुधाकरण अंबलप्पुझा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।

एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं केरलम के एग्जिट पोल? केरलम में पीपुल्स पल्स ने LDF को 55-65, UDF को 75-85 और NDA को 0-3 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं, मैट्रिज ने LDF को 60-65, UDF को 70-75 और NDA को 3-5 सीटें मिलने की संभावना जताई है। पीपुल्स इनसाइट ने LDF को 58-68 और UDF को 66-76 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। एक्सिस माय इंडिया ने LDF को 49-62 और UDF को 78-90 सीटें मिलने की संभावना जताई है।

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