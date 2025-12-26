तिरुवनन्तपुरम के इतिहास में पहली बार भाजपा का मेयर, 40 साल बाद वामपंथी किला ध्वस्त

केरल की राजधानी तिरुवनन्तपुरम में पहली बार भाजपा का मेयर चुना गया है, जो अपने आप में एक इतिहास है। कुर्सी पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम जिले के पूर्व अध्यक्ष वीवी राजेश (50) बैठेंगे। राजेश को 101 सदस्यीय निगम में 50 भाजपा पार्षदों और एक निर्दलीय सदस्य का समर्थन प्राप्त हुआ। उनके विपरीत कांग्रेस नेतृत्व वाले UDF उम्मीदवार केएस सबरीनाथन को 17 वोट मिले, जबकि वामदल के नेतृत्व वाले LDF उम्मीदवार आरपी शिवाजी को 29 वोट मिले थे।

मेयर कोंडूगानूर वार्ड से जीते हैं चुनाव तिरुवनंतपुरम नगर निगम में राजेश का पार्षद के रूप में यह दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने हाल ही में हुए निकाय चुनाव में कोडुंगानूर वार्ड से 515 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। भाजपा ने राज्य और जिला नेतृत्व से लंबी बातचीत के बाद राजेश को उम्मीदवार बनाया था। पहले मेयर के लिए सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक (DGP) आर श्रीलेखा का नाम चर्चा में था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजेश को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का भी समर्थन प्राप्त है।

परिचय कौन हैं वीवी राजेश? राजेश पेशे से वकील होने के साथ भाजपा के राज्य सचिव और संगठनात्मक नेता हैं। वह 1996 से राजनीति में सक्रिय हैं। इससे पहले वह तिरुवनंतपुरम जिला अध्यक्ष और भाजपा युवा मोर्चा के राज्य अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने 2021 के केरल विधानसभा चुनावों में वट्टियूरकावु सीट से चुनाव लड़ा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वीके प्रशांत के बाद 39,596 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। भाजपा ने तिरुवनन्तपुरम निगम में 4 दशक के LDF किले को ध्वस्त किया है।

