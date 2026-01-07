कर्नाटक: हुबली में भाजपा की महिला कार्यकर्ता से बदसलूकी, पुलिस पर निर्वस्त्र कर पीटने का आरोप

कर्नाटक के हुबली में भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता से बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप है कि केशवापुर पुलिस थाने के कर्मियों ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें निर्वस्त्र किया गया और फिर मारपीट की गई। घटना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे अमानवीय और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

घटना क्या है पूरा मामला? यह घटना केशवापुर राणा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। घटना के बाद कांग्रेस पार्षद सुवर्णा कलकुंतला ने भाजपा कार्यकर्ता सुजाता उर्फ ​​विजयलक्ष्मी हांडी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा कार्यकर्ता ने SIR के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) के जरिए वोट हटाने में मदद की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने सुजाता को गिरफ्तार कर लिया।

आरोप पुलिस ने लगाया महिलया के खुद से कपड़े उतारने का आरोप हुबली-धारवाड़ पुलिस आयुक्त शशि कुमार ने बताया कि 5 जनवरी को स्थानीय निवासी द्वारा हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराने के बाद महिला को हिरासत में लिया गया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस का जमकर विरोध किया, जिसमें सब-इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आईं है। आयुक्त ने बताया कि महिला ने पुलिस की गाड़ी के अंदर खुद अपने कपड़े उतारकर फेंक दिए, जबकि महिला पुलिसकर्मी उसके कपड़े ठीक कर रहे थे।

