कर्नाटक में हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, 19 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

लोकभवन में आयोजित समारोह में पीएम नरेंद्रस्वामी, शिवराज तंगदगी, रुद्रप्पा लमानी, केएस बसवंतप्पा, बी नागेंद्र, टी रघुमूर्ति, बीजेड जमीर अहमद खान, रिजवान अरशद, संतोष लाड, मधु बंगारप्पा, पुत्तुरंगाशेट्टी, मनकला वैद्य अजय सिंह, एन चेलुवरयास्वामी, केएम शिवलिंगे गौड़ा, एचसी बालकृष्ण, बसवराज रायरेड्डी, विजयानंद काशप्पनवर और लक्ष्मण सावदी ने मंत्री पद की शपथ ली है।

पूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह के बेटे अजय सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है।

अंतिम सूची में गायत्री शांते का नाम सूची से हटा दिया गया।