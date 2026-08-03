कर्नाटक में हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, 19 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ
क्या है खबर?
कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की टीम में 19 नए चेहरों को जगह मिली है। बेंगलुरु के लोक भवन में राज्यपाल थावरचंज गहलोत ने सभी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। रॉन से विधायक जीएस पाटिल कर्नाटक विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष यूटी खादर को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वहीं, विराजपेट के विधायक एएस पोन्नन्ना को विधानसभा उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है।
चेहरे
कौन-कौन बना मंत्री?
लोकभवन में आयोजित समारोह में पीएम नरेंद्रस्वामी, शिवराज तंगदगी, रुद्रप्पा लमानी, केएस बसवंतप्पा, बी नागेंद्र, टी रघुमूर्ति, बीजेड जमीर अहमद खान, रिजवान अरशद, संतोष लाड, मधु बंगारप्पा, पुत्तुरंगाशेट्टी, मनकला वैद्य अजय सिंह, एन चेलुवरयास्वामी, केएम शिवलिंगे गौड़ा, एचसी बालकृष्ण, बसवराज रायरेड्डी, विजयानंद काशप्पनवर और लक्ष्मण सावदी ने मंत्री पद की शपथ ली है।
पूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह के बेटे अजय सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है।
अंतिम सूची में गायत्री शांते का नाम सूची से हटा दिया गया।
खास बातें
मंत्रिमंडल विस्तार की खास बातें
मंत्रिमंडल विस्तार में कई समीकरणों को ध्यान में रखा गया है।
पीएम नरेंद्रस्वामी, शिवराज तंगदागी, रुद्रप्पा लमानी, केएस बसवंतप्पा, टी रघुमूर्ति, मधु बंगारप्पा, पुत्तरंगा शेट्टी और मनकल एस वैद्य पहली बार मंत्री बने हैं।
पूर्व अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी नागेंद्र की वापसी हुई है। पूर्व भाजपा नेता नागेंद्र ने वाल्मीकि विकास निगम घोटाले के चलते 2024 में मंत्रिमंडल छोड़ा था।
2 अल्पसंख्यक चेहरों- बीजेड जमीर अहमद खान और रिजवान अरशद को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है।
विस्तार
राज्य में अब 33 मंत्री हुए
शिवकुमार के 3 जून को राज्य का मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। इसे लेकर कई दिनों से मंथन चल रहा था।
शिवकुमार के साथ उपमुख्यमंत्री को मिलाकर 14 मंत्रियों ने शपथ ली थी।
कर्नाटक मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। यानी 20 पद खाली थे।
आज शपथग्रहण के बाद मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है।
झटका
अंतिम समय में सूची से हटाया गायत्री शांते गौड़ा का नाम
शपथ ग्रहण समारोह में उस समय खलबली शुरू हुई, जब मंत्रियों की अंतिम सूची से विधान परिषद सदस्य और कुरुबा समुदाय की प्रमुख नेता गायत्री शांते गौड़ा का नाम हटा दिया गया।
इससे पहले 20 मंत्रियों की सूची में उनका नाम शामिल था।
बता दें कि गत शुक्रवार को ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने गायत्री को विधान परिषद चुनाव में विजयी उम्मीदवार घोषित किया था और उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल एकमात्र महिला उम्मीदवार माना जा रहा है।
बैठकें
कांग्रेस आलाकमान लगातार कर रहा था मंथन
बीते कुछ दिनों में दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, AICC महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच लगातार बैठकें हुई हैं।
इनमें क्षेत्रीय, जातीय, सामुदायिक और लैंगिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों के नामों पर चर्चा की गई।
आज भी खड़गे और राहुल के बीच अहम बैठक हुई, इसमें नामों पर अंतिम मुहर लगी।
नाराजगी
सिद्धारमैया ने शपथ ग्रहण समारोह से बनाई दूरी
शपथ ग्रहण समारोह में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इसमें शामिल नहीं हुए।
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति अंतिम मंत्रिमंडल सूची को लेकर कांग्रेस के भीतर बढ़ते असंतोष के बीच हुई।
सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया गायत्री नाम मंत्रियों की सूची से हटाए जाने से नाखुश थे।
सिद्धारमैया का इस समारोह से दूर रहने का फैसला ऐसे समय आया है जब कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर असंतोष से जूझ रही है।