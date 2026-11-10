कंगना रनौत ने सोनिया गांधी पर उठाए सवाल

कंगना रनौत ने सोनिया गांधी पर उठाए सवाल, कहा- एक रहस्यमयी विदेशी नागरिक

लेखन गजेंद्र 05:03 pm Nov 10, 202605:03 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के बाजार में आने के बाद भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने सोनिया पर सवाल उठाते हुए उन्हें एक रहस्यमयी विदेशी नागरिक बताया और कहा कि उनके आने के बाद गांधी परिवार में लगातार मौत हुई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर सोनिया और राजीव गांधी की तस्वीर के साथ स्टोरी में लिखा कि ये घटनाएं बड़ा संयोग थी, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया।