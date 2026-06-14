दावा- 22 TMC सांसद बागी हुए, कल स्पीकर से मिलेंगे; ममता के हाथ से जाएगी पार्टी?

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TMC के पास क्या हैं कानूनी विकल्प?

TMC राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुच्छेद 4 के हवाले से तर्क दिया कि सांसद-विधायक अयोग्यता से तभी बच सकते हैं, जब मूल पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय हो। उनके अनुसार, संसद या विधानसभा में किसी अलग समूह के लिए मूल पार्टी चिन्ह पर सदस्यता को बरकरार रखते हुए काम करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि बागियों को या तो विलय का हिस्सा बनना होगा या अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा।