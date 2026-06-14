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दावा- 22 TMC सांसद बागी हुए, कल स्पीकर से मिलेंगे; ममता के हाथ से जाएगी पार्टी?
TMC में बागी सांसदों की संख्या 20 से बढ़कर 22 होने का दावा है

दावा- 22 TMC सांसद बागी हुए, कल स्पीकर से मिलेंगे; ममता के हाथ से जाएगी पार्टी?

लेखन आबिद खान
Jun 14, 2026
05:48 pm
क्या है खबर?

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये सभी कल यानी 15 जून को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। दावा है कि मुलाकात के दौरान ये सांसद अपने गुट को 'असली TMC' के रूप में मान्यता देने की मांग करेंगे। वहीं, बागी सांसदों का नेतृत्व कर रहीं काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि उनके पास 22 सांसदों का समर्थन है।

बयान

काकोली घोष का दावा- अब 20 की जगह 22 सांसदों का समर्थन

दिल्ली पहुंचकर काकोली घोष ने दावा किया कि उनके साथ अब 22 सांसद हैं। पहले ये संख्या 20 थी। हालांकि, उन्होंने इन 2 नए सांसदों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। उन्होंने कहा, "हम सब राजा हैं। 2 और नेता भी हैं। मैंने पहले 20 की बात की थी, अब यह संख्या 22 हो जाएगी। जो लोग शामिल हो रहे हैं, वे हमारे नियमित संपर्क में हैं।" उनके इस बयान ने अटकलें और बढ़ा दी हैं।

स्पीकर

लोकसभा स्पीकर से क्यों मिलेंगे सांसद?

न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, सांसदों के एजेंडे में सबसे पहले प्राप्त हस्ताक्षरों का जायजा लेना, यह आकलन करना कि क्या और सांसद इसमें शामिल होने की संभावना रखते हैं, और उन कानूनी प्रावधानों की जांच करना शामिल है जिनके आधार पर वे असली TMC होने का दावा कर सकते हैं। बागी सांसद ममता बनर्जी के खेमे द्वारा उठाई जा सकने वाली संभावित कानूनी आपत्तियों का जवाब भी तैयार करेगा।

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TMC

TMC के पास क्या हैं कानूनी विकल्प?

TMC राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुच्छेद 4 के हवाले से तर्क दिया कि सांसद-विधायक अयोग्यता से तभी बच सकते हैं, जब मूल पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय हो। उनके अनुसार, संसद या विधानसभा में किसी अलग समूह के लिए मूल पार्टी चिन्ह पर सदस्यता को बरकरार रखते हुए काम करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि बागियों को या तो विलय का हिस्सा बनना होगा या अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा।

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कानून

क्या लागू होगा दलबदल कानून?

10वीं अनुसूची का अनुच्छेद 4 उन मामलों में अयोग्यता से सुरक्षा प्रदान करता है, जहां एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ विलय हो जाता है। हालांकि, इस प्रावधान के तहत कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन जरूरी है। TMC के लोकसभा में 29 सांसद हैं। दलबदल कानून से बचने के लिए दो तिहाई सांसदों को पाला बदलना होगा। यानी अगर 19 सांसद एक साथ बगावत करते हैं, तो दलबदल कानून नहीं लगेगा।

बैठक

दिल्ली में जारी बैठकों का दौर

आज TMC के 4 बागी सांसद- शताब्दी रॉय, माला रॉय, प्रसून बनर्जी और सायनी घोष भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव के दिल्ली आवास पर पहुंचे। इस दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद थे। वहीं, बीते दिन TMC के 6 बार के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि वे भी बगावत कर सकते हैं।

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