झारखंड के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रणव झा हारे, परिमल नाथवानी जीते

झारखंड के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग; कांग्रेस के प्रणव झा हारे, परिमल नाथवानी जीते

लेखन गजेंद्र 07:05 pm Jun 18, 202607:05 pm

क्या है खबर?

झारखंड में 2 सीटों पर गुरुवार को हुए राज्यसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। चुनाव में एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम जीत गए, जबकि दूसरी सीट पर क्रॉस वोटिंग से विपक्षी INDIA गठबंधन को झटका लगा है। दूसरी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा उम्मीदवार थे। बहुमत होने के बाद भी उनकी जगह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जीते हैं। नाथवानी से पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है।