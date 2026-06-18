झारखंड के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग; कांग्रेस के प्रणव झा हारे, परिमल नाथवानी जीते
क्या है खबर?
झारखंड में 2 सीटों पर गुरुवार को हुए राज्यसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। चुनाव में एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम जीत गए, जबकि दूसरी सीट पर क्रॉस वोटिंग से विपक्षी INDIA गठबंधन को झटका लगा है। दूसरी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा उम्मीदवार थे। बहुमत होने के बाद भी उनकी जगह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जीते हैं। नाथवानी से पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है।
चुनाव
कांग्रेस की जीत कैसे हार में बदली?
झारखंड विधानसभा में 81 विधायक हैं। यहां एक सीट जीतने के लिए 28 विधायकों का वोट चाहिए था। INDIA गठबंधन के पास कुल 56 विधायक थे, जो दोनों सीट जीतने के लिए पर्याप्त थे। NDA के पास कुल 24 विधायक थे, जो बहुमत से 4 कम थे। इसके बाद भी नाथवानी ने 32 वोट हासिल किए, जिससे 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग का पता चला। इसमें 2 वोट अमान्य घोषित किए जाने के बाद उनके पक्ष में 30 वोट मिले।
नामांकन
नाथवानी के नामांकन पर भी उठे थे सवाल
चुनाव से पहले नाथवानी के नामांकन फॉर्म को लेकर भी विवाद हुआ था। उन्होंने अपने फॉर्म में नाथवानी परिमल नाम भरा है, जबकि उनका असली नाम परिमल नाथवानी है। इसके अलावा, उन्होंने फॉर्म में अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी भी नहीं दी थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। हालांकि, रिटर्निंग ऑफिसर ने परिमल से जवाब मांगा और नया फॉर्म सबमिट करने का मौका दिया था। बता दें कि नाथवानी रिलायंस कंपनी के निदेशक रह चुके हैं।