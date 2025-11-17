दिल्ली विस्फोट पर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, बोलीं- कश्मीर की परेशानी लाल किले पर गूंजी

मुफ्ती ने अपने संबोधन में कहा, " केंद्र सरकार ने कश्मीर में दहशत का माहौल बनाया हुआ है। आप दुनिया को बताया है कि कश्मीर में सब ठीक है, लेकिन अब देखिए कश्मीर की मुसीबत जो हमारी थी, वो लाल किले के पास गूंज उठी। आपने (केंद्र सरकार) वादा किया था कि आप जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित बनाओगे, लेकिन यहां की सुरक्षा तो दूर की बात है, आपने तो अपनी नीति से दिल्ली को भी असुरक्षित कर दिया।"

बयान

मुझे नहीं पता केंद्र में कितने लोग राष्ट्रवादी हैं- मुफ्ती

मुफ्ती ने आगे कहा, "मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार में कितने लोग राष्ट्रवादी है, लेकिन अगर एक पढ़ा-लिखा डॉक्टर खुद को RDX बांधकर लोगों को उड़ाएगा तो इसका मतलब देश में कोई सुरक्षित नहीं है। आप सिर्फ हिंदू-मुस्लिम करते रहेंगे, जिससे वोट मिलेगा, लेकिन देश कहां जाएगा। 24 करोड़ मुसलमानों को दिन-रात आपके लोग गालियां देते हैं। मुसलमान लड़कियों से जबरन शादी करने की बात करते हैं। हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन क्या ये Gen-Z पीढ़ी बर्दाश्त करते हैं।"