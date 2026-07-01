ईरान ने नितिन नबीन, मल्लिकार्जुन खड़गे और सलमान खुर्शीद को अली खामेनेई की विदाई में बुलाया

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9 जुलाई को होगा अंतिम संस्कार

खामेनेई की मौत 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले में हुई थी। उस हमले में उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए थे। हालांकि, तब से उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। खामनेई का अंतिम संस्कार ईरान युद्ध के दौरान टाला गया और अब युद्ध विराम के बीच 4 से 9 जुलाई तक ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार समारोह मनाया जा रहा है। खामेनेई को 9 जुलाई को उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।