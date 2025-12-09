इंडिगो संकट पर नायडू लोकसभा में बोले- रोस्टर नियमों से कोई समझौता नहीं, नई एयरलाइंस लाएंगे

उड़ान

यात्रियों को परेशान करने की किसी को अनुमति नहीं- नायडू

नायडू ने लोकसभा में कहा, "अब उड़ानें सुचारू हैं। पैसे वापसी, सामान की खोज और यात्री सहायता जैसे उपायों की निरंतर निगरानी जारी है। साथ ही, जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कारण बताओ नोटिस और विस्तृत प्रवर्तन जांच शुरू की है। सख्त और उचित कार्रवाई की जाएगी। चाहे कितनी भी बड़ी एयरलाइन क्यों न हो, विफलताओं, गैर-अनुपालन या प्रावधानों का पालन न करने से यात्रियों को ऐसी कठिनाई का कारण बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"