इंडिगो संकट पर नायडू लोकसभा में बोले- रोस्टर नियमों से कोई समझौता नहीं, नई एयरलाइंस लाएंगे
क्या है खबर?
इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद मची अव्यवस्था के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने मंगलवार को लोकसभा में जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संशोधित पायलट और क्रू रोस्टरिंग नियमों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नायडू ने कहा कि अब सभी हवाई अड्डों पर इंडिगो का संचालन सुधर रहा है।
उड़ान
यात्रियों को परेशान करने की किसी को अनुमति नहीं- नायडू
नायडू ने लोकसभा में कहा, "अब उड़ानें सुचारू हैं। पैसे वापसी, सामान की खोज और यात्री सहायता जैसे उपायों की निरंतर निगरानी जारी है। साथ ही, जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कारण बताओ नोटिस और विस्तृत प्रवर्तन जांच शुरू की है। सख्त और उचित कार्रवाई की जाएगी। चाहे कितनी भी बड़ी एयरलाइन क्यों न हो, विफलताओं, गैर-अनुपालन या प्रावधानों का पालन न करने से यात्रियों को ऐसी कठिनाई का कारण बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"
विकल्प
द्वयधिकार खत्म करने की वकालत
केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के नारेबाजी के बीच कहा कि इंडिगो संकट के बाद द्वयधिकार जैसी स्थिति के जोखिम सामने आने के बाद सरकार नई एयरलाइनों को शुरू करने और संचालित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि नागरिक विमानन में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। सरकार मजबूत और प्रतिस्पर्धी विमानन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें, इंडिगो की घरेलू बाजार में 65 प्रतिशत और एयर इंडिया की 27 प्रतिशत हिस्सेदारी है।