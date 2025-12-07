LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / इंडिगो संकट: राहुल गांधी ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार, उड्डयन मंत्री नायडू ने दिया जवाब
इंडिगो संकट: राहुल गांधी ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार, उड्डयन मंत्री नायडू ने दिया जवाब
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राहुल गांधी के आरोपों पर दिया जवाब

इंडिगो संकट: राहुल गांधी ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार, उड्डयन मंत्री नायडू ने दिया जवाब

लेखन भारत शर्मा
Dec 07, 2025
04:37 pm
क्या है खबर?

इंडिगो संकट के कारण बढ़ती यात्रियों की परेशानी के बीच अब इस मामले में राजनीतिक गर्माहट भी शुरू हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मामले के लिए सरकार के एकाधिकार मॉडल को जिम्मेदार ठहराया है। उनके इस बयान पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। यह एक सार्वजनिक मुद्दा है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।

बयान

राहुल गांधी ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार

राहुल ने इंडिगो संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द हुईं और हजारों यात्री फंस गए। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। एक बार फिर आम भारतीयों को उड़ानों की देरी, रद्दीकरण और लाचारी के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, न कि मैच-फिक्सिंग वाले एकाधिकार का।'

प्रतिक्रिया

राहुल के बयान पर उड्डयन मंत्री ने क्या दी प्रतिक्रिया?

राहुल के बयान पर मंत्री नायडू ने IANS से कहा, "यह कोई राजनीतिक मामला नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक मुद्दा है। सरकार ने हमेशा प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की कोशिश की। हमने लीजिंग लागत कम करने के लिए कानून पेश किया है, जिससे बेड़े में और ज्यादा विमान शामिल हो सकें। देश में विमानन की मांग बढ़ रही है। इसलिए, यह लोगों के लिए एक अवसर है और सरकार भी यही चाहती है। बेहतर होगा कि वह (राहुल) पूरी जानकारी के साथ बोलें।"

Advertisement

परेशानी

इंडिगो को रद्द करनी पड़ी हैं सैकड़ों उड़ानें

पिछले कई दिनों से चालक दल की कमी के कारण इंडिगो को प्रतिदिन सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं। इससे देश भर के हवाई अड्डों पर यात्री फंसे हुए हैं। देशव्यापी अराजकता के केंद्र में इंडिगो द्वारा नए उड़ान सुरक्षा मानदंडों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लागू करने में विफलता है। इसको लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है।

Advertisement