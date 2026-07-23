किरेन रिजिजू बोले- बिना शर्त पेपर लीक पर चर्चा करे विपक्ष, स्पीकर से मिले राहुल गांधी 

NDA सांसद प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल के धरने का विरोध कर रहे हैं। वहीं, INDIA के सांसद NEET पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग कर रहे हैं।

इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रशांत पाडोले के हाथ से तख्ती छीनने की कोशिश की गई।

इस दौरान संसद के भीतर भी हंगामा जारी रहा, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।