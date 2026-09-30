INDIA की बैठक में 19 पार्टियां हुईं शामिल, खड़गे बोले- CEC को पद से हटाया जाए

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की असलियत पूरी तरह सामने आ गई है, उन्हें उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 324 में परिकल्पित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग के बिना कोई भी विश्वसनीय चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए हमारा रुख बिल्कुल साफ होना चाहिए: किसी भी भारतीय नागरिक को अस्पष्ट, मनमाने या ठीक से निगरानी न किए गए तरीके से चुनावी प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।"