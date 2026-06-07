विपक्षी गठबंधन INDIA की कल बैठक, कांग्रेस बोली- हम एकजुट, 23 पार्टियां शामिल होंगी 

बयान

जयराम रमेश बोले- कुछ पार्टियों ने शामिल होने में असमर्थता जताई

जयराम ने कहा, 'कुछ दलों ने अपने-अपने कारणों से शामिल होने में असमर्थता जताई है, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार की उन का कड़ा विरोध व्यक्त किया है, जो लाखों भारतीयों से वोट देने का अधिकार छीन रही हैं, संविधान पर हमला कर रही हैं, एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही हैं, करोड़ों भारतीयों की रोजी-रोटी को नुकसान पहुंचा रही हैं, युवाओं की उम्मीदों के साथ विश्वासघात कर रही हैं, निवेश के माहौल को कमजोर कर रही हैं।'