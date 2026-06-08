INDIA गठबंधन SIR और 'वोट-चोरी' पर CJI को पत्र लिखेगी, अब हर 2 महीने में बैठक

बैठक

अब हर 2 माह में होगी INDIA गठबंधन की बैठक

खड़गे ने बताया कि INDIA गठबंधन की बैठक अब हर 2 महीने में आयोजित की जाएगी, जिसकी तारीख की घोषणा समय के अनुसार होगी। उन्होंने बताया कि अगली विपक्षी गठबंधन की बैठक हैदराबाद में 8 अगस्त को होगी, जिसमें सभी पार्टियां भाग लेंगी। खड़गे ने कहा कि मानसून सत्र समेत अन्य संसदीय सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले रोजाना सुबह नेता प्रतिपक्ष के कमरे में INDIA गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें रणनीति पर चर्चा की जाएगी।