रामलीला मैदान में महारैली से पहले ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाएगा INDIA गठबंधन, लगेगी मॉक-संसद

वेणुगोपाल ने पत्रकारों को बताया कि पहले यह आयोजन दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित होना था, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी।

इसके बाद इसे रामलीला मैदान में 1 नवंबर की रैली से पहले आयोजित करने की तैयारी शुरू की गई, उस पर पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, जबकि रामलीला मैदान 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक INDIA गठबंधन ने बुक किया है।

अब इसे खड़गे के आवास पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।