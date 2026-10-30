INDIA गठबंधन ने बारिश की वजह से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बुलाई मॉक संसद रद्द की (फाइल तस्वीर)

INDIA गठबंधन ने बारिश की वजह से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बुलाई मॉक संसद रद्द की

लेखन गजेंद्र 02:17 pm Oct 30, 202602:17 pm

क्या है खबर?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुक्रवार को बुलाई गई मॉक संसद (छद्म संसद) बारिश के कारण रद्द कर दी गई है। अब यह शनिवार को होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने INDIA गठबंधन के नेताओं के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह आयोजन अब शनिवार को होगा। आयोजन स्थल और समय में कोई परिवर्तन नहीं है। यह दोपहर साढ़े 3 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास में होगा।