दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में INDIA गठबंधन की बैठक शुरू

दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक शुरू; SIR-महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठा, AAP-DMK गायब

लेखन गजेंद्र 01:27 pm Jun 08, 202601:27 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में सोमवार को विपक्षी INDIA गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें करीब 23 पार्टियों के प्रमुख नेता पहुंचे हैं। गठन के करीब 3 साल बाद हो रही गठबंधन की बैठक में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, रोजगार संकट और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा उठाया। बैठक से आम आदमी पार्टी (AAP) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के नेता नदारद हैं।