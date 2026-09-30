INDIA 2 से 8 अक्टूबर तक 'लोकतंत्र बचाओ' मार्च निकालेगा, 1 नवंबर को दिल्ली में रैली

खड़गे ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चुनाव आयोग के साथ 'गुड़िया के खेल' जैसा बर्ताव कर रहे हैं। वह सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। सरकार ही वोट चोरी करा रही है। 2-3 लोगों को मोहरा बनाकर वे लोग वोट चोरी करवा रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। जहां भी हमारे नेता लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें भी तंग करने का प्रयास किया जा रहा है।"