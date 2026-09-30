INDIA 2 से 8 अक्टूबर तक 'लोकतंत्र बचाओ' मार्च निकालेगा, 1 नवंबर को दिल्ली में रैली
क्या है खबर?
विपक्षी गठबंधन INDIA की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी और शाह ने चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया है। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ INDIA 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में 'लोकतंत्र बचाओ' मार्च निकालेगा। बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), EVM-VVPAT और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर चर्चा हुई।
योजना
6 अक्टूबर को चुनाव आयोग तक मार्च
कांग्रेस ने बताया कि 2-8 अक्टूबर तक 'लोकतंत्र बचाओ' मार्च निकाला जाएगा।
6 अक्टूबर को विपक्षी पार्टियों के सांसद चुनाव आयोग तक मार्च निकालेंगे।
विपक्षी पार्टियों के नेता अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेंगे।
गठबंधन 5 बड़ी रैलियां आयोजित करेगा। 1 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली होगी, जिसमें 'वोट चोरी' से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे।
गठबंधन की मांग है- सुप्रीम कोर्ट में SIR से जुड़े सभी मामलों का जल्द निपटारा किया जाए।
बयान
खड़गे बोले- मोदी-शाह आयोग के साथ गुड़िया के खेल जैसा बर्ताव कर रहे
खड़गे ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चुनाव आयोग के साथ 'गुड़िया के खेल' जैसा बर्ताव कर रहे हैं। वह सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। सरकार ही वोट चोरी करा रही है। 2-3 लोगों को मोहरा बनाकर वे लोग वोट चोरी करवा रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। जहां भी हमारे नेता लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें भी तंग करने का प्रयास किया जा रहा है।"
राहुल का बयान
राहुल गांधी ने कहा- भाजपा ने लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया
राहुल गांधी ने कहा, "हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। भाजपा, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार ने लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया है। हम इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यह पक्का करेंगे कि लोकतंत्र को बर्बाद करने वालों को सजा मिले। भारतीय लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति से बड़ा है। हम एक गठबंधन हैं और देश में बड़े बदलाव लाएंगे।"
पार्टियां
बैठक में कौन-कौन हुआ शामिल?
बैठक में 19 पार्टियां शामिल हुईं।
इनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (SP), तृणमूल कांग्रेस (TMC), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP शरद), शिवसेना (UBT), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), CPI(M), CPI, नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP), झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), CPI(ML), इंडियन यूनियम मुस्लिम लीग (IUML), केरल कांग्रेस (M), मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (MDMK), विदुथलाई चिरुथिगल काची (VCK), राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी (RSP), केरल कांग्रेस (जोसेफ) और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) शामिल हैं।