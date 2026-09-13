अभिजीत दिपके ने बालाघाट दौरे को लेकर हुए विवाद के बीच मध्य प्रदेश सरकार पर तंज कसा है

अभिजीत दिपके ने 'मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद' से इस्तीफा दिया, इंफ्लुएंसर्स ने पूछे थे सवाल

लेखन आबिद खान 12:33 pm Sep 13, 202612:33 pm

क्या है खबर?

बीते कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के बालाघाट में 30 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की मौत हो गई है। इस मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के अभिजीत दिपके शनिवार को बालाघाट पहुंचे थे। हालांकि, इस दौरान उन्हें वहां मौजूद सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और स्थानीय मीडिया ने घेर लिया और तीखे सवाल किए। इस घटनाक्रम पर अब दिपके ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वे आज ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं।