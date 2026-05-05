तमिलनाडु में कैसे सरकार बनाएंगे विजय? कांग्रेस से गठबंधन की चर्चा, AIADMK से बातचीत की भी अटकलें

तमिलनाडु में अभिनेता थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने अपने पहले ही चुनावों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें जीती हैं। हालांकि, पार्टी सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी है, इसके बाद गठबंधन और नए समीकरणों पर चर्चाएं तेज हैं। विजय ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को पत्र लिखकर शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करने का आग्रह किया है। आइए जानते हैं सरकार गठन को लेकर क्या चल रहा है।

कांग्रेस कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलें कांग्रेस, VCK, CPI और CPI(M) के पास कुल 11 विधायक हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, विजय को IUML, DMDK और PMK का भी समर्थन मिल सकता है। रिपोर्ट में इन पार्टियों के शीर्ष सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि गठबंधन को लेकर अनौपचारिक बातचीत चल रही है। VCK प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने कहा कि जनता भी गठबंधन वाली सरकार के पक्ष में दिख रही है। उन्होंने संकेत दिया कि उनकी पार्टी 'धर्मनिरपेक्ष मोर्चे' के तहत काम करती रहेगी।

मंत्रिमंडल कांग्रेस को मिल सकते हैं 2 मंत्रालय- रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि कांग्रेस को 2 मंत्रालय मिल सकते हैं, जबकि अन्य सहयोगी पार्टियों को एक-एक मंत्रालय दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि विजय अपनी सहयोगी पार्टियों को 4 से 6 मंत्री पद दे सकते हैं। माना जा रहा है कि ऐसा कर वे बहुमत के लिए जरूरी संख्या जुटा लेंगे और शासन-प्रशासन के मामले में अपने अनुभव की कमी की भरपाई भी कर लेंगे, चूंकि TVK के ज्यादातर उम्मीदवार पहली बार विधायक बने हैं।

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IAS पूर्व IAS अधिकारी यू सगायम को चुनाव लड़ाने की तैयारी रिपोर्ट के मुताबिक, विजय पूर्व IAS अधिकारी यू सगायम को उपचुनाव के जरिए सरकार में लाने की योजना बना रहे हैं। सगायम को अपने भ्रष्टाचार-विरोधी रुख के लिए जाना जाता है। विजय उन्हें विधायी भूमिका देने पर विचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सगायम को तिरुचिरापल्ली पूर्व से उपचुनाव लड़ाया जा सकता है, जहां से विजय ने जीत दर्ज की है। विजय इस सीट को छोड़कर पेरांबुर से विधायक बने रहेंगे।

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AIADMK AIADMK से भी गठबंधन की अटकलें भाजपा नेता तमिलिसाई सौंदराराजन ने कहा कि विजय को समर्थन मिलेगा और चुनाव परिणाम न केवल 'विजय लहर' को दर्शाते हैं बल्कि एमके स्टालिन के खिलाफ लहर को भी दर्शाते हैं। इससे TVK-AIADMK गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों को और बल मिला है। न्यूज18 ने सूत्रों के हवाले से कहा कि AIADMK TVK को समर्थन देने पर विचार कर रही है। हालांकि, पार्टी प्रमुख के पलानीस्वामी ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।