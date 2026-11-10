सोनिया और मेनका गांधी के रिश्तों में कैसे आई कड़वाहट? आत्मकथा में खुलासा
क्या है खबर?
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में उस रिश्ते और घर-परिवार की कहानी का खुलासा किया है, जो गांधी परिवार में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। सोनिया ने अपनी किताब में मेनका गांधी के साथ शुरूआती रिश्तों और उसके बाद परिवार में आई खटास का जिक्र किया है। सोनिया लिखती हैं कि कैसे परिवार का तनाव और उनका राजनीतिक नतीजा आखिरकार एक आम तमाशा बन गया, जो आज होता तो 'रियलिटी शो' कहा जाता।
किताब
सुंदर और जिंदादिल लड़की
सोनिया ने लिखा कि 1973 के आखिर में संजय की मुलाकात मेनका से हुई, जो एक सुंदर और जिंदादिल लड़की थीं। वह सोनिया से 10 साल छोटी थीं और उस समय नाबालिग थीं।
एक साल के अंदर ही उनकी शादी हो गई और 18 साल की मेनका परिवार का हिस्सा बन गईं।
सोनिया लिखती हैं, "मेनका बहुत जोश में थी। उन्हें छोटी बहू होना शुरू में अच्छा लगता था, लेकिन धीरे-धीरे माहौल बदलने लगा और घर में चिड़चिड़ापन आने लगा।"
परिवार
मुझे मेनका को रूखेपन से जवाब देना पड़ा- सोनिया
सोनिया को घर के कर्मचारी 'बहुरानी' कहकर बुलाते थे, वह मेनका और खुद को घर की बराबर बेटियां मानती थीं, और दोनों के लिए काफी जगह थी।
सोनिया लिखती हैं, "शायद उसने इसे एक अपमान के तौर पर देखा होगा। जब वह बदतमीजी से बात करती, तो मैं शांति बनाए रखने के लिए अधिकतर चुप रहती थी, लेकिन जब मुझे लगता था कि बात बहुत बढ़ गई है, तो मैं पीछे नहीं हटती थी और रूखेपन से जवाब देती थी।"
झगड़ा
संजय और राजीव के रिश्तों में तनाव
सोनिया ने लिखा कि संजय-मेनका के बीच मतभेद जल्द सामने आ गए, क्योंकि उनकी बातचीत झगड़े में बदलने लगी।
सोनिया लिखती हैं, "जब वह नाराज होती थीं, तो सास के सामने भी गालियां देती थीं, जो घर में मना थीं। इससे उन्हें शर्मिंदगी होती और हम हैरान रह जाते।"
सोनिया लिखती हैं कि संजय पर मेनका के असर का असर राजीव के साथ उनके रिश्ते पर पड़ने लगा। एक-दूसरे से अलग न होने वाले दोनों भाई नाराज होने लगे थे।
परिवार
मेनका की सबसे परेशान करने वाली बात
सोनिया लिखती हैं कि इंदिरा को लगा कि मेनका संजय पर कोई गंभीर असर डालने के बजाय, उनकी गतिविधि में उन्हें उकसा रही थीं।
सोनिया लिखती हैं, "मेनका की ताने वाली बातें लगातार परेशान करने वाली बन गईं। जहां तक उनकी बात है, हम दुश्मन थे। उन्होंने पत्रकारों के जरिए हमारे बारे में कहानियां फैलाईं। जिस बात ने हमें ज्यादा परेशान किया, वह यह सरासर झूठ था कि राजीव और मैं चुनाव हारने के बाद देश छोड़कर भागने वाले थे।"