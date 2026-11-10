सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में मेनका गांधी के साथ रिश्तों का जिक्र किया

सोनिया और मेनका गांधी के रिश्तों में कैसे आई कड़वाहट? आत्मकथा में खुलासा

लेखन गजेंद्र 03:25 pm Nov 10, 202603:25 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में उस रिश्ते और घर-परिवार की कहानी का खुलासा किया है, जो गांधी परिवार में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। सोनिया ने अपनी किताब में मेनका गांधी के साथ शुरूआती रिश्तों और उसके बाद परिवार में आई खटास का जिक्र किया है। सोनिया लिखती हैं कि कैसे परिवार का तनाव और उनका राजनीतिक नतीजा आखिरकार एक आम तमाशा बन गया, जो आज होता तो 'रियलिटी शो' कहा जाता।