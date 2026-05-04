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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: TVK पूर्ण बहुमत न मिलने पर कैसे बनाएगी सरकार? जानिए समीकरण
तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी सबसे आगे, लेकिन बहुमत से दूर है

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: TVK पूर्ण बहुमत न मिलने पर कैसे बनाएगी सरकार? जानिए समीकरण

लेखन आबिद खान
May 04, 2026
04:17 pm
क्या है खबर?

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सुपरस्टार थलापति विजय ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार चुनाव लड़ रही उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) 103 सीटों पर आगे चल रही है और 4 सीटें जीत चुकी है। सत्तारूढ़ DMK और विपक्षी AIADMK क्रमश: 66 और 60 सीटों पर आगे है। हालांकि, अभी भी वे सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत के आंकड़े से दूर हैं। आइए जानते हैं TVK के पास क्या-क्या विकल्प हैं।

कांग्रेस

कांग्रेस ने दिए गठबंधन के संकेत

चुनावों से पहले TVK ने AIADMK और DMK दोनों के साथ गठबंधन से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि, कांग्रेस ने विजय से संपर्क साधने का संकेत दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि बहुमत न मिलने की स्थिति में वह TVK का समर्थन करने के लिए तैयार है। दूसरी ओर, विजय के पिता ने भी कहा है कि TVK पार्टी के साथ सत्ता साझा करने के लिए तैयार है।

AIADMK

क्या AIADMK के साथ जाएंगे विजय?

विजय AIADMK के साथ गठबंधन का विकल्प चुन सकते हैं। चुनाव से पहले भी AIADMK ने गठबंधन के लिए TVK से संपर्क किया था। हालांकि, TVK द्वारा आधी से ज्यादा सीटों की मांग और विजय को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की शर्त के चलते बात नहीं बनी। AIADMK की प्रवक्ता अप्सरा रेड्डी ने कहा, "मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं कि अगर प्रस्ताव आता है, तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी ना कहेगी।"

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DMK

DMK के साथ गठबंधन की क्या हैं संभावनाएं?

विजय के एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK से हाथ मिलाने की संभावना कम है। विजय ने रैलियों में DMK पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि DMK TVK की 'राजनीतिक शत्रु' है, जबकि भाजपा उसकी 'वैचारिक शत्रु' है। विजय ने ​​आरोप लगाया था कि DMK और भाजपा गुप्त रूप से समझौता कर रहे हैं। विजय ने कहा था, "हार के बाद स्टालिन भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए प्रधानमंत्री के चरणों में गिर जाएगा।"

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अन्य पार्टियां

छोटी पार्टियों से भी गठबंधन का विकल्प खुला

विजय के पास AIADMK या DMK दोनों में किसी से भी गठबंधन न करने का विकल्प भी खुला है। वे इन दोनों पार्टियों के छोटे सहयोगी दलों, जैसे PMK, प्रेमलता विजयकांत की DMDK, VCK और AMMKMNKZ के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। इससे पहली बार सत्ता संभालने जा रहे विजय के पास को एक वरिष्ठ सहयोगी के बोझ से मुक्त होकर अपनी विरासत को खुद गढ़ने का अवसर मिलेगा।

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