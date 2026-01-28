महाराष्ट्र के 6 बार के उपमुख्यमंत्री अजित पवार अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए?

महाराष्ट्र की राजनीति में 'दादा' के नाम से पुकारे जाने वाले अजित पवार राज्य के 6 बार उपमुख्यमंत्री बन चुके थे और उनकी इच्छा शीर्ष पर पहुंचने की थी। पुणे के बारामती से आने वाले अजित ने अपने राजनीतिक करिअर में काफी प्रतिष्ठा पाई। उनको राज्य की सेवा करने वाला अनुभवी राजनेता कहा जाता था। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनावों में अजित ने अपने हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति का खुलासा किया था, जो लगभग 124 करोड़ रुपये है।

संपत्ति शेयर में कितना निवेश? अजित पवार ने हलफनामे में बताया कि उनकी चल संपत्ति 8.22 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति करीब 37.15 करोड़ रुपये है। तब पवार परिवार के पास 14.12 लाख रुपये नकद और अलग-अलग बैंक खाते में 6.81 करोड़ से ज्यादा जमा थे। इसमें अजित और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के खातों में 3-3 करोड़ रुपये का बैलेंस शामिल है। शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर्स में करीब 24 लाख रुपये का निवेश था। बच्चों और पत्नी ने भी इसमें लाखों रुपये लगाए हैं।

संपत्ति बारामती से दिल्ली तक जमीन अजित के पास 38 लाख रुपये और सुनेत्रा पवार के पास 1.19 करोड़ रुपये के आभूषण हैं। पवार परिवार के पास बारामती के अलावा मुंबई और दिल्ली में भी संपत्ति है। उनके पास 13.21 करोड़ रुपये की कृषि योग्य और 37 करोड़ रुपये की गैर-कृषि भूमि है। अजित के नाम पर 9 करोड़ रुपये के 4 घर और सुनेत्रा के नाम पर 22 करोड़ रुपये के 4 अन्य फ्लैट हैं। पुणे में उनके पास 11 करोड़ की वाणिज्यिक इमारत है।

