राज्यसभा चुनाव: मध्य प्रदेश से झारखंड तक कांग्रेस को कैसे लगे सियासी झटके?

झारखंड

झारखंड में क्या हुआ?

झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में INDIA के पास 56 विधायक हैं। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 28 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। फिलहाल NDA के 24, INDIA के 56 और JKLM का एक विधायक है। यानी कांग्रेस के पास दोनों सीटें जीतने के लिए पर्याप्त विधायक थे। इसके बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी से हार गए। नाथवानी को 30 जबकि, झा को केवल 19 वोट ही मिल सके।