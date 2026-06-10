कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर विचार करने को कहा

लेखन गजेंद्र 04:07 pm Jun 10, 202604:07 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस ने बुधवार को चुनाव आयोग के सामने मध्य प्रदेश में पार्टी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन खारिज होने पर नाराजगी जताई है। वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद अभिषेक मनु सिंहवी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी की कार्रवाई को घोर अनुचित और गैरकानूनी बताते हुए इसे रद्द कर नटराजन के नामांकन पर तुरंत फैसला लेने की मांग की है।