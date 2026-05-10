हिमंत बिस्वा सरमा ही असम के अगले मुख्यमंत्री होंगे

हिमंत बिस्वा सरमा ही होंगे असम के मुख्यमंत्री, 12 मई को लेंगे शपथ

लेखन आबिद खान 11:56 am May 10, 202611:56 am

क्या है खबर?

असम के निर्वतमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) विधायक दल का नेता चुना गया है। वे 12 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। सरमा लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे।