LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / हिमंत बिस्वा सरमा ही होंगे असम के मुख्यमंत्री, 12 मई को लेंगे शपथ
हिमंत बिस्वा सरमा ही होंगे असम के मुख्यमंत्री, 12 मई को लेंगे शपथ
हिमंत बिस्वा सरमा ही असम के अगले मुख्यमंत्री होंगे

हिमंत बिस्वा सरमा ही होंगे असम के मुख्यमंत्री, 12 मई को लेंगे शपथ

लेखन आबिद खान
May 10, 2026
11:56 am
क्या है खबर?

असम के निर्वतमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) विधायक दल का नेता चुना गया है। वे 12 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। सरमा लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे।

नतीजे

चुनावों में NDA की एकतरफा जीत

असम विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA ने एकतरफा जीत हासिल की है। NDA को कुल 102 सीटें मिली हैं, जो पिछले चुनावों से 27 ज्यादा है। NDA में शामिल भाजपा ने 82, असम गण परिषद और BPF ने 10-10 सीटें हासिल की हैं। वहीं, कांग्रेस गठबंधन ने केवल 21 सीटें जीती हैं, जो पिछले चुनावों के मुकाबले 29 कम हैं। अन्य को 3 सीटों पर जीत मिली है।

कांग्रेस

सरमा ने कांग्रेस से शुरू किया था सियासी सफर

सरमा कभी राज्य में कांग्रेस का अहम चेहरा और रणनीतिकार थे। तरुण गोगोई के साथ कथित मतभेदों के चलते 2015 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा के साथ हो लिए। वे 2001 से लगातार विधायक हैं। 10 मई, 2021 को सरमा पहली बार असम के मुख्यमंत्री बने थे। अब 12 मई को वे दूसरी बार पद की शपथ लेंगे। सरमा के नेतृत्व में ही NDA ने हालिया विधानसभा चुनाव लड़ा था।

Advertisement