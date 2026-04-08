असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गोमांस प्रतिबंध की बात को नकारा (तस्वीर: एक्स/@himantabiswa)

हिमंत बिस्वा ने असम में गोमांस प्रतिबंध को नकारा, कहा- लोग घर में खा सकते हैं

लेखन गजेंद्र 03:32 pm Apr 08, 202603:32 pm

क्या है खबर?

असम में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गोमांस के सेवन को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि राज्य में गोमांस सेवन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लोगों को यह सार्वजनिक जगहों पर नहीं खाना चाहिए। सरमा ने कांग्रेस और असम जातीय परिषद (AJP) की संयुक्त उम्मीदवार कुंकी चौधरी के खिलाफ अपने चुनाव प्रचार में गोमांस के सेवन का मुद्दा उठाया था, जिससे राज्य में बहस छिड़ गई थी।