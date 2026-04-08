हिमंत बिस्वा ने असम में गोमांस प्रतिबंध को नकारा, कहा- लोग घर में खा सकते हैं
क्या है खबर?
असम में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गोमांस के सेवन को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि राज्य में गोमांस सेवन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लोगों को यह सार्वजनिक जगहों पर नहीं खाना चाहिए। सरमा ने कांग्रेस और असम जातीय परिषद (AJP) की संयुक्त उम्मीदवार कुंकी चौधरी के खिलाफ अपने चुनाव प्रचार में गोमांस के सेवन का मुद्दा उठाया था, जिससे राज्य में बहस छिड़ गई थी।
प्रचार
सरमा ने चौधरी के खिलाफ क्या कहा था?
सरमा ने गुवाहाटी सेंट्रल सीट से उम्मीदवार कुंकी को लेकर कहा था कि उनकी मां ने सोशल मीडिया पर गोमांस के सेवन की तस्वीर साझा की थी, जो सनातन लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने वाली थी। उन्होंने चुनाव बाद पशु संरक्षण अधिनियम के तहत कुंकी के माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही और कहा कि वह गोमांस खाना स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि, चौधरी ने सभी आरोपों को फर्जी और निराधार बताया और FIR दर्ज कराई थी।
बयान
अब क्या बोले सरमा?
सरमा ने पत्रकारों से कहा, "असम में एक बड़ा मुस्लिम समुदाय गोमांस खाता है, मैं इसे बंद नहीं कर रहा, बस इतना कह रहा कि अपने घर में खाएं, सार्वजनिक स्थानों नहीं।" उनके बयान को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर साझा कर आलोचना की है। बता दें, असम में पशु संरक्षण अधिनियम, 2021 के तहत गोमांस प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन रेस्तरां, सार्वजनिक स्थान और धार्मिक स्थल से 5 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंधित है।
ट्विटर पोस्ट
हेमंत बिस्वा सरमा के बयान की चर्चा
शंकराचार्य जी देश भर में गौरक्षा के लिए यात्रा कर रहे हैं और बीजेपी वाले घर में गौमांस खाने की सलाह दे रहे हैं?— Anurag Dhanda (@anuragdhanda) April 7, 2026
बेहद शर्मनाक। pic.twitter.com/hYzqd0xwtl