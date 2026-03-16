हरदीप पुरी की बेटी ने एपस्टीन विवाद को लेकर 10 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया

अपील

याचिका में क्या है?

हिमायनी की याचिका में दावा है कि 22 फरवरी, 2026 से शुरू होकर, कई सोशल मीडिया संस्थाओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि हिमायनी जेफरी एपस्टीन या उसकी आपराधिक गतिविधियों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यावसायिक, वित्तीय, व्यक्तिगत या अन्य नेटवर्क संबंध बनाए रखती थी। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर आरोप है कि उनको एपस्टीन या उनके सहयोगियों से धन, वित्तीय लाभ या दूषित धन प्राप्त हुआ था। उन्होंने आरोप पूरी तरह से झूठे और दुर्भावनापूर्ण बताए हैं।