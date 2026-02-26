असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ हाई कोर्ट का नोटिस

असम के मुख्यमंंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया, जानिए मामला

लेखन गजेंद्र 05:45 pm Feb 26, 202605:45 pm

क्या है खबर?

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बार-बार नफरत भरे भाषण देने के मामले में नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने यह नोटिस सरमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर जारी किया है। कोर्ट ने सरमा के साथ केंद्र और असम सरकार से जवाब मांगने से पहले मामले की विस्तारपूर्वक सुनवाई की है।