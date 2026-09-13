गोवा विधानसभा चुनाव: AAP और गोवा फॉरवर्ड पार्टी में हुआ गठबंधन, केजरीवाल बोले- मिलकर लड़ेंगे

केजरीवाल ने कहा, 'गणेश चतुर्थी के मौके पर हम गोवा की राजनीति में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। 'गोवा फर्स्ट'- आम आदमी पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी का गठबंधन- भाजपा और कांग्रेस की उस मिलीभगत का विकल्प बनेगा जिसने गोवा राज्य को बर्बाद कर दिया है।'

वहीं, GFP नेता विजय सरदेसाई ने कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। एक दिन पहले ही GFP राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी हुई थी।