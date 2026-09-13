गोवा विधानसभा चुनाव: AAP और गोवा फॉरवर्ड पार्टी में हुआ गठबंधन, केजरीवाल बोले- मिलकर लड़ेंगे
क्या है खबर?
आम आदमी पार्टी (AAP) ने गोवा में गोवा फॉरवर्ड पार्टी (GFP) के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर इसका ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि गोवा के लोगों के लिए गणेश चतुर्थी के मौके पर यह एक बड़ा तोहफा है। उन्होंने बताया कि इस गठबंधन का नाम 'गोवा फर्स्ट' होगा। केजरीवाल ने पहले ही इस गठबंधन के संकेत दिए थे।
बयान
केजरीवाल बोले- भाजपा और कांग्रेस का विकल्प बनेंगे
केजरीवाल ने कहा, 'गणेश चतुर्थी के मौके पर हम गोवा की राजनीति में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। 'गोवा फर्स्ट'- आम आदमी पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी का गठबंधन- भाजपा और कांग्रेस की उस मिलीभगत का विकल्प बनेगा जिसने गोवा राज्य को बर्बाद कर दिया है।'
वहीं, GFP नेता विजय सरदेसाई ने कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। एक दिन पहले ही GFP राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी हुई थी।
कांग्रेस
GFP और कांग्रेस में थी गठबंधन की अटकलें
इससे पहले अटकलें थीं कि गोवा में कांग्रेस और GFP के बीच गठबंधन हो सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था।
GFP अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने बताया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन दल-बदल के मुद्दे पर उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला।
सरदेसाई के मुताबिक, 'गोवा फर्स्ट' गैर-भाजपा और गैर-कांग्रेस मोर्चे के रूप में चुनाव लड़ेगा।