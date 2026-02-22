असम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भूपेन बोराह भाजपा में शामिल, दिया चौंकाने वाला बयान

असम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भूपेन बोराह ने रविवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस नेतृत्व को पता है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव हारने वाला है और उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भाजपा के प्रति उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। बाेराह ने पिछले सप्ताह कांग्रेस से इस्तीफा दिया था।

बयान बोराह ने क्या दिया बयान? बोराह ने असम स्थित भाजपा मुख्यालय में NDTV से कहा, "मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, जो स्वयं पूर्व कांग्रेसी हैं, ने एक समय यह महसूस किया कि भाजपा राष्ट्र हित में काम कर रही है और उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया।" उन्होंने कहा, "गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भाजपा के प्रति मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया। अब मैं भाजपा के साथ मिलकर ही राष्ट्रहित में काम करने का प्रयास करूंगा।"

स्थिति बोराह ने कांग्रेस को लेकर स्पष्ट की स्थिति बोराह ने कांग्रेस द्वारा न मनाए जाने के सवाल पर कहा, "कांग्रेस के साथ मेरी बातचीत विफल रही क्योंकि मैंने पार्टी से असहज सवाल पूछे थे।" उन्होंने कहा, "असम कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई के नेतृत्व में राज्य का नेतृत्व तुष्टीकरण पर केंद्रित है। ऐसे में मैं कांग्रेस में कैसे काम कर सकता हूं? कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों की 25 सीटों में दिलचस्पी है। असम कांग्रेस धुबरी सांसद रकीबुल हुसैन से प्रभावित है।"

दावा कांग्रेस के पास नहीं है चुनाव लड़ने के पैसे- बोराह बोराह ने दावा किया, "कांग्रेस के पास आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने तक के लिए पैसे नहीं हैं। राज्य में पार्टी संभावित उम्मीदवारों से चंदा इकट्ठा कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस का टिकट चाहने वाले लगभग 600 उम्मीदवार भाजपा में शामिल होने को तैयार होंगे।" उन्होंने पूछा, "कांग्रेस मुझे गद्दार कह रही है। पिछले राज्यसभा चुनाव में असम के विधायकों द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग के खिलाफ उसने कार्रवाई क्यों नहीं की?"

