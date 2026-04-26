पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, बोले- पहले चरण में TMC का अहंकार टूट गया
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बोंगांव में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान में तृणमूल कांग्रेस (TMC) का घमंड टूट चुका है। उन्होंने कहा, "वोटिंग के पहले चरण में, पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली है। पहले चरण के साथ ही TMC का घमंड टूट गया है। आखिरी चरण यह पक्का कर देगा कि भाजपा ही सत्ता में आएगी।"
संबोधन
प्रधानमंत्री ने कहा- दीदी ने बंगाली मानुष को पलायन के लिए मजबूर किया
प्रधानमंत्री ने कहा, "TMC के गुंडे ऐसे व्यवहार करते हैं मानो वे सरकार हों। ममता बनर्जी 'मां, माटी, मानुष' के नारे के साथ सत्ता में आईं, लेकिन अब वे इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि TMC अब घुसपैठियों और गिरोहों का समर्थन करती है। दीदी ने बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर किया है। TMC के बेलगाम 'जंगल राज' की सबसे बड़ी शिकार हमारी बहनें और हमारी बेटियां हैं।"