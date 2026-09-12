हरीश रावत ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, क्या है वजह?

लेखन आबिद खान 09:38 am Sep 12, 202609:38 am

क्या है खबर?

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला उनके PA और करीबी सहयोगी चंदन सिंह जीना के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के एक दिन बाद आया है। रावत ने कहा कि ऐसे समय में जब राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके PA पर लगे आरोपों से पार्टी को नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है।