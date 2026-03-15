पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव कार्यक्रम की आज होगी घोषणा
क्या है खबर?
भारत का चुनाव आयोग (ECI) रविवार (15 मार्च) को 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी) में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित करेगा। इसकी घोषणा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4:00 बजे आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसका मतलब है कि राजनीतिक दल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कोई नई घोषणा नहीं कर सकेंगे।
बंगाल
पश्चिम बंगाल में 3 चरणों में मतदान संभव
रिपोर्ट्स के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 3 चरणों में मतदान हो सकता है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश करेंगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) उनकी सरकार को चुनौती दे रही है। केरल में मुकाबला वाम दलों और कांग्रेस के बीच होने की संभावना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI, मार्क्सवादी) के नेता और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
असम
असम और पुडुचेरी चुनाव
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद में होगी। हाल ही में विपक्ष को झटका भी लगा है, जब राज्य कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा समेत कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। वहीं, पुडुचेरी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यमंत्री एन रंगासामी तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश में DMK उनकी प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है।
जानकारी
तमिलनाडु में होगी इनकी टक्कर
तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के प्रमुख और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लगातार दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, AIADMK ने विपक्ष में भाजपा के साथ गठबंधन किया है।