5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा आज होगी

पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव कार्यक्रम की आज होगी घोषणा

लेखन Manoj Panchal 11:46 am Mar 15, 202611:46 am

क्या है खबर?

भारत का चुनाव आयोग (ECI) रविवार (15 मार्च) को 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी) में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित करेगा। इसकी घोषणा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4:00 बजे आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसका मतलब है कि राजनीतिक दल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कोई नई घोषणा नहीं कर सकेंगे।